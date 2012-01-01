Привет!

Тут гайд по перевозке животных в Израиль

<aside> 🐾 По хаштегу #мояистория в чате вы можете найти истории людей, кто уже перевез своих питомцев

</aside>

Официальные данные на сайте Израиля тут (на иврите)

Требования

<aside> 📎 Требования к животному:

  1. Собака или кошка должны быть старше 3х месяцев
  2. В Израиль запрещен ввоз некоторых "опасных" пород собак, а также животных относящихся к дикой природе (например, нельзя ввозить кошек породы бенгал)
  3. Животное должно физически находится с хозяином последние 90 дней

</aside>

Что нужно для въезда в Израиль:

  1. Международный паспорт
  2. Чип
  3. Прививка
  4. Титры к антителам на бешенство
  5. Дегельминтизация
  6. Ветеринарное свидетельство по форме № 1
  7. Международный ветеринарный сертификат/форма 5
  8. Справка по форме Бен Гуриона (Аннекс)
  9. Разрешение на ввоз животного в Израиль

Подробная информация по каждому пункту

Тут (изначальный источник и база гайда) можно почитать подробное описание-инструкцию

Или посмотреть по каждому пункту ниже (необходимо нажать на треугольник, чтобы “раскрыть” информацию)

Международный паспорт

Чип

Прививка

Титр антител к вирусу бешенства

Дегельминтизация

Ветеринарное свидетельство по форме № 1

Международный ветеринарный сертификат/форма №5

Справка по форме Бен Гуриона

Разрешение на ввоз животного в Израиль

Карго

Карго перевозка нужна если ваше животное не попадает под основные требования Израиля на ввоз. В остальных случаях - вам не нужно читать эту информацию🙂

Что такое карго перевозка? Перевозка животного без сопровождения