Привет!
Тут гайд по перевозке животных в Израиль
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🐾 По хаштегу #мояистория в чате вы можете найти истории людей, кто уже перевез своих питомцев
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Официальные данные на сайте Израиля тут (на иврите)
Требования
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📎 Требования к животному:
- Собака или кошка должны быть старше 3х месяцев
- В Израиль запрещен ввоз некоторых "опасных" пород собак, а также животных относящихся к дикой природе (например, нельзя ввозить кошек породы бенгал)
- Животное должно физически находится с хозяином последние 90 дней
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- А что если животное не подходит под условия ввоза?
- А что если я везу более двух животных?
Что нужно для въезда в Израиль:
- Международный паспорт
- Чип
- Прививка
- Титры к антителам на бешенство
- Дегельминтизация
- Ветеринарное свидетельство по форме № 1
- Международный ветеринарный сертификат/форма 5
- Справка по форме Бен Гуриона (Аннекс)
- Разрешение на ввоз животного в Израиль
Подробная информация по каждому пункту
Тут (изначальный источник и база гайда) можно почитать подробное описание-инструкцию
Или посмотреть по каждому пункту ниже (необходимо нажать на треугольник, чтобы “раскрыть” информацию)
Международный паспорт
Чип
Прививка
Титр антител к вирусу бешенства
Дегельминтизация
Ветеринарное свидетельство по форме № 1
Международный ветеринарный сертификат/форма №5
Справка по форме Бен Гуриона
Разрешение на ввоз животного в Израиль
Карго
Карго перевозка нужна если ваше животное не попадает под основные требования Израиля на ввоз. В остальных случаях - вам не нужно читать эту информацию🙂
Что такое карго перевозка? Перевозка животного без сопровождения