Привет!

Тут гайд по перевозке животных в Израиль

<aside> 🐾 По хаштегу #мояистория в чате вы можете найти истории людей, кто уже перевез своих питомцев

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Официальные данные на сайте Израиля тут (на иврите)

Требования

<aside> 📎 Требования к животному:

Собака или кошка должны быть старше 3х месяцев В Израиль запрещен ввоз некоторых "опасных" пород собак, а также животных относящихся к дикой природе (например, нельзя ввозить кошек породы бенгал) Животное должно физически находится с хозяином последние 90 дней

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А что если животное не подходит под условия ввоза?

А что если я везу более двух животных?

Что нужно для въезда в Израиль:

Международный паспорт Чип Прививка Титры к антителам на бешенство Дегельминтизация Ветеринарное свидетельство по форме № 1 Международный ветеринарный сертификат/форма 5 Справка по форме Бен Гуриона (Аннекс) Разрешение на ввоз животного в Израиль

Подробная информация по каждому пункту

Тут (изначальный источник и база гайда) можно почитать подробное описание-инструкцию

Или посмотреть по каждому пункту ниже (необходимо нажать на треугольник, чтобы “раскрыть” информацию)

Международный паспорт

Чип

Прививка

Титр антител к вирусу бешенства

Дегельминтизация

Ветеринарное свидетельство по форме № 1

Международный ветеринарный сертификат/форма №5

Справка по форме Бен Гуриона

Разрешение на ввоз животного в Израиль

Карго

Карго перевозка нужна если ваше животное не попадает под основные требования Израиля на ввоз. В остальных случаях - вам не нужно читать эту информацию🙂

Что такое карго перевозка? Перевозка животного без сопровождения